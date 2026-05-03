Алекс Фергюсон попал в больницу перед матчем «МЮ» и «Ливерпуля»

Бывший главный тренер и легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон попал в больницу перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» в эти минуты играют с «Ливерпулем». Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Фергюсон находился на «Олд Траффорд», когда ему стало плохо. Скорая помощь доставила шотландца в больницу.

«Манчестер Юнайтед» выигрывает со счётом 2:0. Голами отметились Беньямин Шешко и Матеус Кунья.

После 34 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 61 очко и занимают третье место. Мерсисайдцы заработали 58 очков и располагаются на четвёртой строчке.