Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алекс Фергюсон попал в больницу перед матчем «МЮ» и «Ливерпуля»

Комментарии

Бывший главный тренер и легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон попал в больницу перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» в эти минуты играют с «Ливерпулем». Об этом сообщает The Sun.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

По информации издания, Фергюсон находился на «Олд Траффорд», когда ему стало плохо. Скорая помощь доставила шотландца в больницу.

«Манчестер Юнайтед» выигрывает со счётом 2:0. Голами отметились Беньямин Шешко и Матеус Кунья.

После 34 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 61 очко и занимают третье место. Мерсисайдцы заработали 58 очков и располагаются на четвёртой строчке.

