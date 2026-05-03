«Факел» — «Енисей»: Дарко Тодорович открыл счёт на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречаются воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступает Михаил Плиско. Счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Дарко Тодорович на 74-й минуте.

«Факел» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Воронежцы набрали 61 очко в 31 матче. Отставание от занимающей первое место «Родины» при игре в запасе составляет одно очко. «Енисей» с 46 очками располагается на седьмой строчке.