Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Игорь Осинькин прокомментировал победу «Сочи» над «Оренбургом»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Окончен
3 : 1
Оренбург
1:0 Кравцов – 7'     2:0 Кравцов – 33'     3:0 Кравцов – 67'     3:1 Жезус – 69'    

— Можно ли говорить, что появились раскрепощённость и лёгкость в комбинациях?
— Не могу сказать, что удивили кого‑то комбинациями или играли как «Барселона». Но это неплохой матч для нас в плане контроля мяча, учитывая, что «Оренбург» умеет хорошо обороняться и действует очень плотно. Большую часть матча строили игру, отталкиваясь от счёта, поэтому в некоторых ситуациях легче было вытащить соперника, найти зоны. Мы не только лучше комбинационно стали играть, но и лучше обороняемся, не допуская у своих ворот много моментов, как раньше, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России сочинский клуб набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.

Чудеснейший хет-трик Кравцова! Как же «Сочи» цепляется за шанс на спасение. Видео
