Игорь Осинькин прокомментировал победу «Сочи» над «Оренбургом»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

— Можно ли говорить, что появились раскрепощённость и лёгкость в комбинациях?

— Не могу сказать, что удивили кого‑то комбинациями или играли как «Барселона». Но это неплохой матч для нас в плане контроля мяча, учитывая, что «Оренбург» умеет хорошо обороняться и действует очень плотно. Большую часть матча строили игру, отталкиваясь от счёта, поэтому в некоторых ситуациях легче было вытащить соперника, найти зоны. Мы не только лучше комбинационно стали играть, но и лучше обороняемся, не допуская у своих ворот много моментов, как раньше, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России сочинский клуб набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 13-й строчке.