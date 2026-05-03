Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался об отменённом голе Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном»

Арбитр Федотов высказался об отменённом голе Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном»
Комментарии

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом голе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра идёт в эти минуты, счёт – 0:0. В качестве главного арбитра выступает Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

«Гол «Краснодара» отменён правильно. Изначально и Кордоба, и Бокоев применяли руки в борьбе. Но последнее действие было за игроком «Краснодара» — он правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счёт чего и выиграл позицию. Буланов видеть этого не мог, так что правильное вмешательство VAR в лице Иванова», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. Действующие чемпионы страны набрали 60 очков в 27 матчах. Отставание от идущего первым «Зенита» при игре в запасе составляет два очка. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.

Материалы по теме
«Краснодар» всё-таки взломал «Акрон»! И вернул себе лидерство! LIVE
Live
«Краснодар» всё-таки взломал «Акрон»! И вернул себе лидерство! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android