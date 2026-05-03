Арбитр Федотов высказался об отменённом голе Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом голе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра идёт в эти минуты, счёт – 0:0. В качестве главного арбитра выступает Евгений Буланов из Саранска.

«Гол «Краснодара» отменён правильно. Изначально и Кордоба, и Бокоев применяли руки в борьбе. Но последнее действие было за игроком «Краснодара» — он правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счёт чего и выиграл позицию. Буланов видеть этого не мог, так что правильное вмешательство VAR в лице Иванова», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. Действующие чемпионы страны набрали 60 очков в 27 матчах. Отставание от идущего первым «Зенита» при игре в запасе составляет два очка. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.