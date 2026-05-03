Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эдди Хау останется тренером «Ньюкасл Юнайтед» в сезоне-2026/2027 — The Athletic

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау продолжит работать на своём посту после завершения текущего сезона. Если не произойдут неожиданные изменения, 48-летний специалист будет руководить командой в сезоне-2026/2027. Хау выразил желание остаться на «Сент-Джеймс Парк» и продолжает получать поддержку от владельцев и руководства клуба, сообщает The Athletic.

Решение о сохранении Хау было принято после переговоров, состоявшихся на этой неделе с участием делегации из 25 человек из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), который является мажоритарным владельцем «Ньюкасла». Все стороны согласились, что текущий сезон не оправдал ожиданий, а его результаты необходимо улучшить. Однако переговоры завершились успешно и привели к единому мнению относительно будущего главного тренера.

Несмотря на спад в результатах команды в этом сезоне, владельцы клуба учли прошлые успехи, включая выход «Ньюкасла» в Лигу чемпионов и победу в Кубке английской лиги под руководством Хау. В данный момент «Ньюкасл» занимает 13-е место в АПЛ с 45 очками после 35 матчей.

