Алекс Фергюсон находится в сознании. Ранее ему стало плохо перед игрой «МЮ» — «Ливерпуль»

Бывший главный тренер и легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон находится в сознании, в качестве меры предосторожности он прошёл медицинское обследование. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее стало известно, что шотландский специалист попал в больницу, поскольку ему стало плохо перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и «Ливерпулем».

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с командой он выиграл 38 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов АПЛ и два раза одержал победу в Лиге чемпионов.

После 34 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 61 очко и занимают третье место. Мерсисайдцы заработали 58 очков и располагаются на четвёртой строчке.