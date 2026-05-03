Алекс Фергюсон находится в сознании. Ранее ему стало плохо перед игрой «МЮ» — «Ливерпуль»
Бывший главный тренер и легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон находится в сознании, в качестве меры предосторожности он прошёл медицинское обследование. Об этом сообщает Sky Sports.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6' 2:0 Шешко – 14' 2:1 Собослаи – 47' 2:2 Гакпо – 56' 3:2 Майну – 77'
Ранее стало известно, что шотландский специалист попал в больницу, поскольку ему стало плохо перед матчем 35-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и «Ливерпулем».
Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с командой он выиграл 38 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов АПЛ и два раза одержал победу в Лиге чемпионов.
После 34 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 61 очко и занимают третье место. Мерсисайдцы заработали 58 очков и располагаются на четвёртой строчке.
