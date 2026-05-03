Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Футбол Новости

Акрон — Краснодар, результат матча 3 мая 2026, счет 0:1, 28-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» обыграл «Акрон» благодаря голу Кордобы и вышел на первое место в таблице РПЛ
Комментарии

Завершился матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч завершился победой команды гостей со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
0 : 1
0:1 Кордоба – 72'    

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил единственный гол команды на 72-й минуте. Гол Кордобы на 53-й минуте был отменён после помощи VAR из-за фола в атаке.

После этой игры «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.

