«Смехопанорама!» Денис Казанский — об отмене гола Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном»

Известный российский комментатор Денис Казанский отреагировал на решение арбитра Евгения Буланова отменить гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра идёт в эти минуты, счёт – 1:0 в пользу «быков».

«Но куда больше вопросов по отмене гола Кордобы в Самаре. Если это нарушение правил, то я «торпедный катер».

Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта можно рассмотреть какой-то криминал? Смехопанорама!

UPD. Кордоба всё-таки попал. Без просмотра. Хотя, может, отмотают? Нет, оставили», — написал Казанский в телеграм-канале.

«Краснодар» занимает второе место в чемпионате России. Действующие чемпионы страны набрали 60 очков в 27 матчах. Отставание от идущего первым «Зенита» при игре в запасе составляет два очка. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.