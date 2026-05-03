«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Гакпо сравнял счёт на 56-й минуте

Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
21:45 Мск
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: Коди Гакпо сравнял счёт на 56-й минуте в матче 35-го тура АПЛ 2025/2026

Комментарии

В эти минуты идёт матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Даррен Ингланд. На данный момент счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
2-й тайм
3 : 2
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

На 56-й минуте Коди Гакпо сравнял счёт. Ранее, на шестой минуте, Матеус Кунья открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд. На 14-й минуте Беньямин Шешко забил второй мяч «красных дьяволов». На 47-й минуте Доминик Собослаи забил за гостей.

После 34 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 61 очко и занимают третье место. Мерсисайдцы заработали 58 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 9 мая на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Ливерпуль» в тот же день примет «Челси».

