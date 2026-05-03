Чайка — Торпедо, результат матча 3 мая 2026, счет 0:2, 32-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» переиграло «Чайку» в матче 32-го тура Первой лиги
Завершился матч 32-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра выступил Ефим Рубцов. Встреча закончилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Апеков – 23'     0:2 Уткин – 90+2'    

Первый гол в матче забил Руслан Апеков. Нападающий «Торпедо» отличился в середине первого тайма на 23-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте полузащитник Даниил Уткин увеличил преимущество автозаводцев.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 42 очка за 32 матча. «Чайка» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав 22 очка. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 64 очка.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
