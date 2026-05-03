«Барселона» обыграла «Баварию» и вышла в финал женской Лиги чемпионов

Завершён ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли «Барселона» и «Бавария». Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Игра закончилась победой каталонской команды со счётом 4:2.
Счёт в матче открыла нападающая сине-гранатовых Сальма Паральюэло на 13-й минуте. На 17-й минуте полузащитница гостей Линда Далльман сравняла счёт. На 22-й минуте Алексия Путельяс вывела «Барселону» вперёд. Во втором тайме на 55-й минуте нападающая Эва Пайор увеличила преимущество хозяев поля. На 58-й минуте Путельяс оформила дубль. На 71-й минуте футболистка «Баварии» Пернилле Хардер забила второй гол своей команды.
В первой встрече «Барселона» и «Бавария» сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, испанский клуб вышел в финал женской Лиги чемпионов, где сыграет с «Лионом».
- 3 мая 2026
