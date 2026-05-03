«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль» в матче с пятью голами в 35-м туре АПЛ

Окончен матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «красные дьяволы». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

На шестой минуте Матеус Кунья открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд. На 14-й минуте Беньямин Шешко забил второй мяч «красных дьяволов». На 47-й минуте Доминик Собослаи забил за гостей. На 56-й минуте Коди Гакпо сравнял счёт. На 77-й минуте Кобби Майну забил победный гол манкунианцев.

После этой игры «красные дьяволы» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы с 58 очками располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 9 мая на выезде сыграет с «Сандерлендом», «Ливерпуль» в тот же день примет «Челси».