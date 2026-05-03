Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Агент Агкацева сообщил, что вратарь перед матчем с «Акроном» боролся с ангиной

Комментарии

Агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, сообщил, что голкипер провёл матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0) с высокой температурой и ангиной.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

«То, что сегодня показал Стас — это настоящий пример спортивного духа, силы воли и лидерских качеств. Всю неделю он боролся с ангиной и высокой температурой. В решающий момент вышел и выручил команду, помог вернуться на первую строчку.

Именно такие поступки дают команде мощный внутренний импульс и двигают её вперёд. Не зря говорят, что вратарь — это половина команды!» — сказал Арчегов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После этой игры «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.

