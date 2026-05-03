«Барселона» и «Лион» сыграют в финале женской Лиги чемпионов сезона-2025/2026

В финале женской Лиги чемпионов сезона-2025/2026 сыграют испанская «Барселона» и французский «Лион». Эта игра состоится на стадионе «Уллевол» в столице Норвегии Осло 23 мая.

На предыдущих этапах турнира каталонский клуб победил мадридский «Реал» с общим счётом 12:2 и мюнхенскую «Баварию» (5:3). «Лион» на пути к финалу одолел немецкий «Вольфсбург» (4:1) и лондонский «Арсенал» (4:3).

В финале турнира минувшего года, который прошёл 24 мая 2025-го в Лиссабоне, футболистки лондонского «Арсенала» победили испанскую «Барселону» со счётом 1:0. Единственный гол забила Стина Блакстениус во втором тайме на 74-й минуте.