Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА

«Манчестер Юнайтед» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 одолел «Ливерпуль» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, манкунианцы обеспечили себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

«Манчестер Юнайтед» с 64 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, манкунианцы не смогут занять место ниже пятого по итогам розыгрыша чемпионата Англии. На четвёртом месте находится «Ливерпуль» с 58 очками, топ-5 замыкает «Астон Вилла», у которой тоже 58 очков, но есть игра в запасе. У «Борнмута» с шестого места 52 очка.

В последний раз на данный момент «красные дьяволы» приняли участие в ЛЧ в сезоне-2023/2024. Тогда команда заняла последнее место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Ранее участие в Лиге чемпионов себе уже обеспечили «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль» в матче с пятью голами в 35-м туре АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android