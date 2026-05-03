«Манчестер Юнайтед» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА

«Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 одолел «Ливерпуль» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, манкунианцы обеспечили себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» с 64 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, манкунианцы не смогут занять место ниже пятого по итогам розыгрыша чемпионата Англии. На четвёртом месте находится «Ливерпуль» с 58 очками, топ-5 замыкает «Астон Вилла», у которой тоже 58 очков, но есть игра в запасе. У «Борнмута» с шестого места 52 очка.
В последний раз на данный момент «красные дьяволы» приняли участие в ЛЧ в сезоне-2023/2024. Тогда команда заняла последнее место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем».
Ранее участие в Лиге чемпионов себе уже обеспечили «Арсенал» и «Манчестер Сити».
- 3 мая 2026
