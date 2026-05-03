«Очередная труднейшая победа». Главный тренер «Краснодара» Мусаев — о матче с «Акроном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе своей команды в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0).

«В очередной раз команда проявила характер и волю к победе. Первый тайм не получился, играли очень медленно, было мало доставок в штрафную, не хватало компактности. Во втором тайме игра стала вертикальной, Джон отлично цеплялся за мяч, ему помогали в подыгрышах, пошли моменты. В концовке очень важный сейв Стаса Агкацева. Очередная труднейшая победа, сколько матчей уже забрали в концовках. Это говорит, что у каждого футболиста есть большое сердце и характер, все хотят побеждать», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.