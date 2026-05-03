Форвард «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест

Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания срока контракта форварда со «Спартаком».

РУСАДА удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, Антон сможет закончить сезон без ограничений.

В июле 2025 года Заболотный перешёл в «Спартак». В нынешнем сезоне форвард провёл в составе красно‑белых 16 матчей во всех турнирах, не забил голов и отдал одну результативную передачу.