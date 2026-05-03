Мусаев: не надо говорить о лояльности арбитров к «Краснодару». Ни один эпизод не назовёте

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев жёстко отреагировал на вопросы о якобы проявляемой арбитрами лояльности к команде после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

— Появляются разговоры, что судьи проявляют лояльность к «Краснодару». Это давит на команду?

— Скажите, в каких эпизодах лояльность? Назовите, какие? Из-за таких, как вы, это мнение и создаётся. Вы ни одного такого эпизода не назовёте. Не надо говорить, что есть какая-то лояльность. То, что сегодня делал арбитр, пусть это останется на его совести. Я тоже ни слова не скажу об этом, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 28 матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко.