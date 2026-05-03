«Факел» победил «Енисей» и возглавил таблицу Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Михаил Плиско. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Дарко Тодорович на 74-й минуте. Нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани был удалён на 85-й минуте. В конце встречи на 90+3-й минуте Белайди Пуси забил второй гол воронежской команды.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Воронежцы набрали 64 очка в 32 матчах. Отрыв от занимающей второе место «Родины» составляет два очка. «Енисей» с 46 очками располагается на седьмой строчке.