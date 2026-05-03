Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
«Ливерпуль» одержал лишь одну победу в последних семи встречах с «Манчестер Юнайтед»

После поражения в матче 35-го тура английской Премьер-лиги у «Ливерпуля» только одна победа в семи последних встречах с «Манчестер Юнайтед». На этом отрезке команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Единственная победа была зафиксирована в 3-м туре АПЛ сезона-2024/2025, когда «Ливерпуль» выиграл со счётом 3:0.

03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

Сегодня, 3 мая, в матче 35-го тура АПЛ манкунианцы одержали победу над «Ливерпулем» со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. После этой игры «красные дьяволы» набрали 64 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Мерсисайдцы с 58 очками в активе располагаются на четвёртой строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 9 мая на выезде сыграет с «Сандерлендом», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Челси».

