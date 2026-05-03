Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 3 мая

В воскресенье, 3 мая, состоялись три матча в рамках 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 3 мая:

«Волга» Ульяновск — «Сокол» — 0:1;

«Чайка» — «Торпедо» — 0:2;

«Факел» — «Енисей» — 2:0.

Отметим, матч «СКА-Хабаровск» — «Уфа» не состоялся, так как гостевая команда не смогла добраться до Хабаровска.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». В активе воронежской команды 64 набранных очка в 32 матчах. На второй строчке располагается «Родина», у которой 62 очка. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). В зоне вылета располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (22).