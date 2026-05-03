«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 34-го тура Ла Лиги

Сегодня, 3 мая, состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Эспаньол» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Эспаньол»: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро, Урко Гонсалес, Эспосито, Терратс, Рубен Санчес Саес, Долан, Роберто Фернандес Хаэн.

«Реал»: Лунин, Трент, Рюдигер, Хёйсен, Менди, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Тьяго Питарч, Браим Диас, Винисиус Жуниор.

После 33 туров Ла Лиги каталонская команда набрала 39 очков и занимает 13-е место. «Королевский клуб» заработал 74 очка и располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Барселона» с 88 очками после 34 игр.

В минувшем туре «Эспаньол» разделил очки с «Леванте» — 0:0, а «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» — 1:1.

