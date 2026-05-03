Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 одолел «Ливерпуль» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Это третья победа манкунианцев подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

Данная серия команды Майкла Кэррика включает победы в играх с «Челси» (1:0), «Брентфордом» (2:1) и мерсисайдцами. В оставшихся матчах сезона «красные дьяволы» 9 мая на выезде сыграют с «Сандерлендом», 17 мая примут «Ноттингем Форест», а 24 мая в гостях встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер Юнайтед» с 64 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Лидирует «Арсенал» (76).

