«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 одолел «Ливерпуль» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Это третья победа манкунианцев подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6' 2:0 Шешко – 14' 2:1 Собослаи – 47' 2:2 Гакпо – 56' 3:2 Майну – 77'
Данная серия команды Майкла Кэррика включает победы в играх с «Челси» (1:0), «Брентфордом» (2:1) и мерсисайдцами. В оставшихся матчах сезона «красные дьяволы» 9 мая на выезде сыграют с «Сандерлендом», 17 мая примут «Ноттингем Форест», а 24 мая в гостях встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Манчестер Юнайтед» с 64 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Лидирует «Арсенал» (76).
