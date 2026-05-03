«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 одолел «Ливерпуль» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Это третья победа манкунианцев подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Данная серия команды Майкла Кэррика включает победы в играх с «Челси» (1:0), «Брентфордом» (2:1) и мерсисайдцами. В оставшихся матчах сезона «красные дьяволы» 9 мая на выезде сыграют с «Сандерлендом», 17 мая примут «Ноттингем Форест», а 24 мая в гостях встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер Юнайтед» с 64 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Лидирует «Арсенал» (76).