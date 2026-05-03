Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
«Это спорный момент». Глава РПЛ Алаев — об отмене гола Кордобы в матче с «Акроном»
Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на решение арбитра Евгения Буланова отменить гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура РПЛ с «Акроном». Игра закончилась победой «быков» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

— Стоило ли отменять гол Кордобы?
— На мой взгляд, это спорный момент. Осталось два тура, поэтому не буду комментировать работу судей. Хочется, чтобы всё решалось на поле. В прошлый раз я уже высказывался по спорному, на мой взгляд, пенальти на Игоре Дивееве. Хотя ЭСК поддержала решение назначить пенальти за игру рукой — или ногтем, я так и не понял.

Сегодня тоже спорный момент. Но хорошо, что эти моменты не повлияли на результаты матчей. «Локомотив» в итоге не реализовал пенальти, а здесь «Краснодар» в итоге дожал. Не буду повторяться, но очень хочется, чтобы в последних двух турах во всех матчах футболисты сами определяли, кто сильнее, а кто слабее. И чтобы никто не вмешивался в результат, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.

