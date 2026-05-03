«Боруссия» Мёнхенгладбах одолела «Боруссию» Дортмунд в 32-м туре Бундеслиги

Завершён матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Боруссия» Мёнхенгладбах и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу чёрно-бело-зелёных. Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Единственный гол в этой встрече забил Харис Табакович на 90-й минуте.

После этой игры «Боруссия» Мёнхенгладбах с 35 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Боруссия» Дортмунд с 67 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре чёрно-бело-зелёные 9 мая на выезде сыграют с «Аугсбургом», чёрно-жёлтые 8 мая примут «Айнтрахт».