Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боруссия М — Боруссия Д, результат матча 3 мая 2026, счёт 1:0, 32-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Мёнхенгладбах одолела «Боруссию» Дортмунд в 32-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Боруссия» Мёнхенгладбах и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу чёрно-бело-зелёных. Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Табакович – 88'    

Единственный гол в этой встрече забил Харис Табакович на 90-й минуте.

После этой игры «Боруссия» Мёнхенгладбах с 35 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Боруссия» Дортмунд с 67 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре чёрно-бело-зелёные 9 мая на выезде сыграют с «Аугсбургом», чёрно-жёлтые 8 мая примут «Айнтрахт».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Нападающий «Реала» стал трансферной целью «Боруссии» Дортмунд — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android