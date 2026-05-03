Защитник «Краснодара» Жубал прокомментировал победу в матче с «Акроном»

Защитник «Краснодара» Жубал высказался о матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Краснодар» выиграл со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Джона Кордобы.

«Было тяжело. С самого начала встречи мы контролировали игру. Команда соперника оборонялась с низкой линией. Поэтому не получалось создавать много моментов, которые можно было реализовать. Во втором тайме получилось забить гол. Счастливы победе», — передаёт слова Жубала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 63 очка.