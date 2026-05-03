Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Защитник «Краснодара» Жубал прокомментировал победу в матче с «Акроном»

Защитник «Краснодара» Жубал высказался о матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Краснодар» выиграл со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Джона Кордобы.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончен
0 : 1
0:1 Кордоба – 72'    

«Было тяжело. С самого начала встречи мы контролировали игру. Команда соперника оборонялась с низкой линией. Поэтому не получалось создавать много моментов, которые можно было реализовать. Во втором тайме получилось забить гол. Счастливы победе», — передаёт слова Жубала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 63 очка.

Кордоба был в ярости из-за судьи! Но «Краснодар» по классике дожал — и снова первый! Видео
