«Все в шоке». Сперцян — об отменённом голе Кордобы в ворота «Акрона»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не стал комментировать решение арбитра Евгения Буланова отменить гол нападающего «быков» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0).

«Без комментариев. Все в шоке. Что даст мой комментарий?» — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым санкт-петербургского «Зенита» составляет одно очко. «Акрон» с 27 очками располагается на 12-й строчке.