Защитник «Краснодара» Жубал высказался об отмене гола Кордобы в матче с «Акроном»

Защитник «Краснодара» Жубал прокомментировал решение арбитра Евгения Буланова отменить гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра закончилась победой «быков» со счётом 1:0.

«По картинкам, судя по тому, что видели, это обычный момент. В российском чемпионате присутствуют такие контакты. Не знаю, почему гол отменили. Я удивился. Но Джон забил свой второй мяч», — передаёт слова Жубала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой игры «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Действующие чемпионы страны набрали 63 очка в 28 матчах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет одно очко.