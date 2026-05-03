«Ювентус» не смог победить «Верону» с предпоследнего места в Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра выступил Джованни Айрольди. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Кирон Боуи. Нападающий команды гостей отличился в первом тайме на 34-й минуте. Во втором тайме на 62-й минуте форвард туринцев Душан Влахович сравнял счёт.

«Верона» занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками в 35 матчах. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке. В активе туринской команды 65 очков после 35 игр.