Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Ювентус — Верона, результат матча 3 мая 2026, счет 1:1, 35-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» не смог победить «Верону» с предпоследнего места в Серии А
Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра выступил Джованни Айрольди. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Верона
Верона
0:1 Боуи – 34'     1:1 Влахович – 62'    

Первый гол в матче забил Кирон Боуи. Нападающий команды гостей отличился в первом тайме на 34-й минуте. Во втором тайме на 62-й минуте форвард туринцев Душан Влахович сравнял счёт.

«Верона» занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками в 35 матчах. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке. В активе туринской команды 65 очков после 35 игр.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
