Джон Кордоба высказался о финальных матчах в борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0) высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне.

— Знаем, что в каждом матче сейчас важно набирать три очка. Партнёры и тренерский штаб проделали хорошую работу, надеемся продолжать так же.

— Насколько важны эти три очка в психологическом плане в борьбе за чемпионство?

— Всё зависит только от нас. Знаем, что должны бороться до самого конца. Это будет два финала, мы должны подойти со всей серьёзностью, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» с 63 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» с 62 очками располагается на второй строчке.