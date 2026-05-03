Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Джон Кордоба высказался о финальных матчах в борьбе с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0) высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

— Знаем, что в каждом матче сейчас важно набирать три очка. Партнёры и тренерский штаб проделали хорошую работу, надеемся продолжать так же.

— Насколько важны эти три очка в психологическом плане в борьбе за чемпионство?
— Всё зависит только от нас. Знаем, что должны бороться до самого конца. Это будет два финала, мы должны подойти со всей серьёзностью, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» с 63 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Зенит» с 62 очками располагается на второй строчке.

