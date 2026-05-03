Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 3 мая

В воскресенье, 3 мая, состоялись три матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 3 мая:

«Сочи» — «Оренбург» — 3:1;

«Акрон» — «Краснодар» — 0:1;

«Ахмат» — «Пари НН» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 63 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 62 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).