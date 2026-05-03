«Ахмат» — «Пари НН»: Эгаш Касинтура забил второй гол хозяев на 60-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и «Пари НН». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан. Счёт — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник Эгаш Касинтура забил второй гол хозяев на 60-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Лечи Садулаев на 55-й минуте.

После 27 туров чемпионата России грозненский клуб набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Нижегородская команда заработала 22 очка и располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В минувшем туре команда Станислава Черчесова уступила «Зениту» со счётом 0:2, а «Пари НН» проиграл «Спартаку» (1:2).