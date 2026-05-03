«Пари НН» уступил «Ахмату» в первом матче под руководством Гаранина

Завершился матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Лечи Садулаев на 55-й минуте. Полузащитник Эгаш Касинтура забил второй гол грозненцев на 60-й минуте.

Отметим, игра стала дебютной для главного тренера «Пари НН» Вадима Гаранина на своём посту.

После 28 туров чемпионата России грозненский клуб набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Нижегородская команда заработала 22 очка и располагается на предпоследней, 15-й строчке.