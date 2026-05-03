Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
В «Спартаке» отреагировали на положительный допинг-тест Антона Заболотного

В «Спартаке» отреагировали на положительный допинг-тест Антона Заболотного
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об информации о положительном допинг-тесте нападающего команды Антона Заболотного.

«Антон Заболотный был уведомлён о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранён от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.

Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В июле 2025 года Заболотный перешёл в «Спартак». В нынешнем сезоне форвард провёл в составе красно‑белых 16 матчей во всех турнирах, не забил голов и отдал одну результативную передачу.

