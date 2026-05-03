Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Бетис — Овьедо, результат матча 3 мая 2026, счет 3:0, 34-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Бетис» одержал уверенную победу над «Овьедо» в матче 34-го тура Ла Лиги
Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» и «Овьедо». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра выступил Адриан Кордеро Вега. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

03 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1:0 Эрнандес – 22'     2:0 Эззалзули – 45'     3:0 Эрнандес – 58'    

Счёт в игре открыл нападающий «Бетиса» Кучо Эрнандес на 22-й минуте. На 45-й минуте форвард Абде Эззалзули удвоил преимущество хозяев поля. Эрнандес оформил дубль на 59-й минуте, доведя счёт до крупного. Гол нападающего «Овьедо» Федерико Виньяса на 53-й минуте был отменён после просмотра VAR.

Команда из Севильи набрала 53 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб из Овьедо заработал 28 очков и располагается на последней, 20-й строчке.

