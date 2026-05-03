Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 28-го тура, календарь, таблица

В воскресенье, 3 мая, завершился 28-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.
Результаты встреч 28-го тура РПЛ-2025/2026:
1 мая, пятница:
«Крылья Советов» — «Спартак» — 2:1;
«Локомотив» — «Динамо» Москва — 1:1.
2 мая, суббота:
«Динамо» Махачкала — «Ростов» — 1:2;
«Балтика» — «Рубин» — 0:1;
ЦСКА — «Зенит» — 1:3.
3 мая, воскресенье:
«Сочи» — «Оренбург» — 3:1;
«Акрон» — «Краснодар» — 0:1;
«Ахмат» — «Пари НН» — 2:0.
Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 63 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 62 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).