Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 28-го тура, календарь, таблица

В воскресенье, 3 мая, завершился 28-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 28-го тура РПЛ-2025/2026:

1 мая, пятница:

«Крылья Советов» — «Спартак» — 2:1;

«Локомотив» — «Динамо» Москва — 1:1.

2 мая, суббота:

«Динамо» Махачкала — «Ростов» — 1:2;

«Балтика» — «Рубин» — 0:1;

ЦСКА — «Зенит» — 1:3.

3 мая, воскресенье:

«Сочи» — «Оренбург» — 3:1;

«Акрон» — «Краснодар» — 0:1;

«Ахмат» — «Пари НН» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 63 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 62 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).