Ситуация «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2025/2026: что нужно для титула

После 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» продолжает претендовать на победу в турнире. В активе «быков» 63 набранных очка в 28 матчах. Отрыв от санкт-петербургского «Зенит» составляет одно очко.

В заключительных турах чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде с московским «Динамо» 11 мая и дома — с «Оренбургом» 17 мая.

В случае равенства очков между «Краснодаром» и «Зенитом» чемпионом страны станут санкт-петербуржцы из-за преимущества в личных встречах (2:0, 1:1). Таким образом, «Краснодару» в заключительных двух турах необходимо набрать не меньше очков, чем заработает «Зенит».