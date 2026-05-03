Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
«Хочешь умереть за него на поле». Полузащитник «МЮ» Майну — о Кэррике

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну поделился впечатлениями от победы в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:2). Футболист в этой игре забил победный гол.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

«Здорово, что мы смогли изменить ход сезона, это заслуга наших футболистов и главного тренера. Нам по-прежнему необходимо завершить этот сезон на высокой ноте.

Кэррик сыграл в этом очень большую роль, он придаёт нам уверенность. Ты хочешь идти за ним, сражаться и даже умереть за него на поле.

Возвращение в состав после травм? Разумеется, это было непросто, так всегда, когда не играешь в футбол. Я просто старался выполнять свою работу», — приводит слова Майну ВВС со ссылкой на Sky Sports.

