«Хочешь умереть за него на поле». Полузащитник «МЮ» Майну — о Кэррике
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну поделился впечатлениями от победы в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:2). Футболист в этой игре забил победный гол.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6' 2:0 Шешко – 14' 2:1 Собослаи – 47' 2:2 Гакпо – 56' 3:2 Майну – 77'
«Здорово, что мы смогли изменить ход сезона, это заслуга наших футболистов и главного тренера. Нам по-прежнему необходимо завершить этот сезон на высокой ноте.
Кэррик сыграл в этом очень большую роль, он придаёт нам уверенность. Ты хочешь идти за ним, сражаться и даже умереть за него на поле.
Возвращение в состав после травм? Разумеется, это было непросто, так всегда, когда не играешь в футбол. Я просто старался выполнять свою работу», — приводит слова Майну ВВС со ссылкой на Sky Sports.
