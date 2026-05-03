«Хочешь умереть за него на поле». Полузащитник «МЮ» Майну — о Кэррике

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну поделился впечатлениями от победы в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:2). Футболист в этой игре забил победный гол.

«Здорово, что мы смогли изменить ход сезона, это заслуга наших футболистов и главного тренера. Нам по-прежнему необходимо завершить этот сезон на высокой ноте.

Кэррик сыграл в этом очень большую роль, он придаёт нам уверенность. Ты хочешь идти за ним, сражаться и даже умереть за него на поле.

Возвращение в состав после травм? Разумеется, это было непросто, так всегда, когда не играешь в футбол. Я просто старался выполнять свою работу», — приводит слова Майну ВВС со ссылкой на Sky Sports.