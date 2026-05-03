Аль-Кадисия — Аль-Наср, результат матча 3 мая 2026, счет 3:1, 31-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии» в Про-Лиге, Роналду — без результативных действий
Завершился матч 31-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Сауд бин Джалави Спортс Сити» (Даммам, Саудовская Аравия). Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 31-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Окончен
3 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Абу Аль-Шамат – 24'     1:1 Феликс – 39'     2:1 Аль-Джуваир – 55'     3:1 Киньонес – 78'    

На 24-й минуте счёт в матче открыл защитник «Аль-Кадисии» Мохаммед Абу Аль-Шамат. Нападающий команды гостей Жоау Феликс сравнял счёт на 39-й минуте. На 55-й минуте полузащитник Мусаб Аль-Джуваир снова вывел хозяев поля вперёд. Нападающий Хулиан Киньонес забил третий мяч в ворота «Аль-Насра» на 78-й минуте.

Португальский форвард команды гостей Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 31 игре. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет пять очков. «Аль-Кадисия» с 68 очками занимает четвёртое место.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
