«Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии» в Про-Лиге, Роналду — без результативных действий

Завершился матч 31-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Сауд бин Джалави Спортс Сити» (Даммам, Саудовская Аравия). Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

На 24-й минуте счёт в матче открыл защитник «Аль-Кадисии» Мохаммед Абу Аль-Шамат. Нападающий команды гостей Жоау Феликс сравнял счёт на 39-й минуте. На 55-й минуте полузащитник Мусаб Аль-Джуваир снова вывел хозяев поля вперёд. Нападающий Хулиан Киньонес забил третий мяч в ворота «Аль-Насра» на 78-й минуте.

Португальский форвард команды гостей Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 79 очков в 31 игре. Отрыв от «Аль-Хиляля», который располагается на втором месте и имеет матч в запасе, составляет пять очков. «Аль-Кадисия» с 68 очками занимает четвёртое место.