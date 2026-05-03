Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Тренер «МЮ» Кэррик: в какой-то момент выход в ЛЧ казался чем-то недостижимым

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о победе в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:2).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

«Горжусь ли я нашей игрой в этом матче? Да, мы можем извлечь многое из того, как была выполнена работа, как себя проявили футболисты.

В какой-то момент выход в Лигу чемпионов казался чем-то недостижимым, на самом деле мы особо это и не празднуем, просто хотим занять высокое место в чемпионате.

Почему команда сыграла сегодня так убедительно? Хорошие футболисты и персонал в этом точно помогают. Дело также и в нашей сплочённости, умении проходить через изменения и преодолевать трудности. Просто стараемся делать своё дело, футболисты здорово себя проявляют, хотим хорошо завершить этот сезон», — приводит слова Кэррика ВВС со ссылкой на Sky Sports.

