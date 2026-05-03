Тренер «МЮ» Кэррик: в какой-то момент выход в ЛЧ казался чем-то недостижимым

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о победе в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:2).

«Горжусь ли я нашей игрой в этом матче? Да, мы можем извлечь многое из того, как была выполнена работа, как себя проявили футболисты.

В какой-то момент выход в Лигу чемпионов казался чем-то недостижимым, на самом деле мы особо это и не празднуем, просто хотим занять высокое место в чемпионате.

Почему команда сыграла сегодня так убедительно? Хорошие футболисты и персонал в этом точно помогают. Дело также и в нашей сплочённости, умении проходить через изменения и преодолевать трудности. Просто стараемся делать своё дело, футболисты здорово себя проявляют, хотим хорошо завершить этот сезон», — приводит слова Кэррика ВВС со ссылкой на Sky Sports.