Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Лион — Ренн, результат матча 3 мая 2026, счет 4:2, 32-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» одолел «Ренн» в матче с шестью голами в 32-м туре Лиги 1 и поднялся на третье место
Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» и «Ренн». Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:2.

03 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Окончен
4 : 2
Ренн
0:1 Аль-Тамари – 6'     1:1 Яремчук – 37'     2:1 Толиссо – 42'     2:2 Леполь – 48'     3:2 Морейра – 52'     4:2 Эндрик – 75'    

На шестой минуте счёт открыл нападающий «Ренна» Мусса Аль-Тамари. Форвард клуба из Лиона Роман Яремчук счёт сравнял на 37-й минуте. Спустя пять минут полузащитник Корентин Толиссо вывел хозяев поля вперёд, успешно реализовав 11-метровый удар. На 48-й минуте Эстебан Леополь восстановил равновесие в счёте. Через четыре минуты хозяева поля снова повели в счёте: мяч забил нападающий Афонсу Морейра. Форвард «Лиона» Эндрик забил четвёртый мяч в ворота «Ренна» на 75-й минуте.

После этого матча «Лион» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 60 очков в 32 матчах. «Ренн» занимает пятое место с 56 набранными очками после 32 игр. На первой строчке располагается «ПСЖ» (70).

В следующем туре команда из Лиона сыграет на выезде с «Тулузой» 10 мая, а клуб из Ренна в этот же день на домашнем стадионе примет «Париж».

