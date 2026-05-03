Станислав Черчесов высказался о победе «Ахмата» над «Пари НН»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на результат матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0).

— Эмоции победные. Понятно, что были некоторые нюансы. В первом тайме были какие‑то проблемы, но во второй половине добавили и одержали заслуженную победу.

— Насколько вас порадовала игра команды в атаке?

— Мы рады, что выиграли. Хороший матч провели, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 28 туров чемпионата России грозненский клуб набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Нижегородская команда заработала 22 очка и располагается на предпоследней, 15-й строчке.