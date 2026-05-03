Результаты матчей 32-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 3 мая, завершился 32-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 32-го тура Лиги 1:

2 мая, суббота:

«Нант» — «Марсель» — 3:0;

«ПСЖ» — «Лорьян» — 2:2;

«Метц» — «Монако» — 1:2;

«Ницца» — «Ланс» — 1:1.

3 мая, воскресенье:

«Лилль» — «Гавр» — 1:1;

«Страсбург» — «Тулуза» — 1:2;

«Париж» — «Брест» — 4:0;

«Осер» — «Анже» — 3:1;

«Лион» — «Ренн» — 4:2.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 70 очков за 31 матч. На второй строчке располагается «Ланс», у которого 64 очка. Замыкает тройку лидеров «Лион» с 60 очками.