Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 32-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу, 3 мая

Результаты матчей 32-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 3 мая, завершился 32-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 32-го тура Лиги 1:

2 мая, суббота:

«Нант» — «Марсель» — 3:0;
«ПСЖ» — «Лорьян» — 2:2;
«Метц» — «Монако» — 1:2;
«Ницца» — «Ланс» — 1:1.

3 мая, воскресенье:

«Лилль» — «Гавр» — 1:1;
«Страсбург» — «Тулуза» — 1:2;
«Париж» — «Брест» — 4:0;
«Осер» — «Анже» — 3:1;
«Лион» — «Ренн» — 4:2.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 70 очков за 31 матч. На второй строчке располагается «Ланс», у которого 64 очка. Замыкает тройку лидеров «Лион» с 60 очками.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Серия из 19 матчей в основе — всё! Сафонов не попал в заявку «ПСЖ» на игру
Истории
Серия из 19 матчей в основе — всё! Сафонов не попал в заявку «ПСЖ» на игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android