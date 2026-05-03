Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Проиграли много матчей, это правда. Понимали, что соперник начнёт матч агрессивно. Когда мы пропустили первый гол? Вроде на шестой минуте. На протяжении первых шести минут видел, что мы плохо играли на подборах, хотя у нас и было несколько моментов, когда высоко прессинговали оппонента. Но если пропускаешь через шесть минут после начала матча на этом стадионе, понимаешь, что тебе придётся нелегко.

Думаю, после первого пропущенного гола начали контролировать ход игры, но потом потеряли мяч и пропустили второй гол. Разумеется, это заслуживает критики, но не думаю, что первый и второй таймы сильно отличались друг от друга. Единственное отличие заключалось в том, что стали лучше отбивать их контратаки и создавать больше моментов, владея мячом», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.