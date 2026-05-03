Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кунья – 6'     2:0 Шешко – 14'     2:1 Собослаи – 47'     2:2 Гакпо – 56'     3:2 Майну – 77'    

«Проиграли много матчей, это правда. Понимали, что соперник начнёт матч агрессивно. Когда мы пропустили первый гол? Вроде на шестой минуте. На протяжении первых шести минут видел, что мы плохо играли на подборах, хотя у нас и было несколько моментов, когда высоко прессинговали оппонента. Но если пропускаешь через шесть минут после начала матча на этом стадионе, понимаешь, что тебе придётся нелегко.

Думаю, после первого пропущенного гола начали контролировать ход игры, но потом потеряли мяч и пропустили второй гол. Разумеется, это заслуживает критики, но не думаю, что первый и второй таймы сильно отличались друг от друга. Единственное отличие заключалось в том, что стали лучше отбивать их контратаки и создавать больше моментов, владея мячом», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Материалы по теме
«Ливерпуль» одержал лишь одну победу в последних семи встречах с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android