Аллегри прокомментировал поражение «Милана» от «Сассуоло»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался после матча 35-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (0:2).

«Мы плохо подошли к обеим половинам матча, особенно ко второй. Мы всё упустили, вот так бывает в этот период. Нельзя пустить насмарку 10 месяцев работы. Теперь нам нужно думать об «Аталанте». Технически мы допустили много ошибок. Это был плохой день, плохое воскресенье. Нам нужно встретиться снова во вторник и поработать над исправлением ситуации.

Непопадание в зону Лиги чемпионов? Никакого риска нет. Я был бы очень рад подтвердить это, я всегда об этом говорил. Я каждый день с командой, и это сложный момент. Мы должны сохранять спокойствие и брать на себя ответственность, мы должны как можно лучше подготовиться к игре с «Аталантой».

Мы проделали хорошую работу за 10 месяцев, мы на финишной прямой. Во второй половине сезона мы играли не очень хорошо, мы больше ничего не можем изменить. Мы просто должны смотреть вперёд. До самого конца мы должны оставаться реалистами и работать над преодолением этих сложных моментов. Я понимаю болельщиков, мы все хотели быстро пересечь финишную черту, но мы не можем впадать в тревогу.

Удаление повлияло на ход игры. Такое случается. Важно быстро прийти в себя. Нам нужны два положительных результата, чтобы попасть в Лигу чемпионов, давайте просто подумаем об этом», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 67 очками в 35 матчах. «Сассуоло» располагается на девятой строчке. В активе команды 49 очков после 35 игр.