«Победу заслужили». Тренер «Факела» Олег Василенко — о матче с «Енисеем»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвёл итоги матча 32-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем». Игра прошла сегодня, 3 мая, и завершилась победой воронежского клуба со счётом 2:0.

«Рады, что мы выиграли. Выиграли, на мой взгляд, хорошо, уверенно. Эту победу мы заслужили, потому что мы действовали целостно и агрессивно с первой минуты до последней. Поэтому приятно, одержали победу, порадовали болельщиков. Завтра уже готовимся дальше», — сказал Василенко на пресс-конференции.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Воронежцы набрали 64 очка в 32 матчах. Отрыв от занимающей второе место «Родины» составляет два очка. «Енисей» с 46 очками располагается на седьмой строчке.