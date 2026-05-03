Главная Футбол Новости

«Победу заслужили». Тренер «Факела» Олег Василенко — о матче с «Енисеем»

«Победу заслужили». Тренер «Факела» Олег Василенко — о матче с «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвёл итоги матча 32-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем». Игра прошла сегодня, 3 мая, и завершилась победой воронежского клуба со счётом 2:0.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Тодорович – 74'     2:0 Пуси – 90+2'    
Удаления: Гиоргобиани – 85' / нет

«Рады, что мы выиграли. Выиграли, на мой взгляд, хорошо, уверенно. Эту победу мы заслужили, потому что мы действовали целостно и агрессивно с первой минуты до последней. Поэтому приятно, одержали победу, порадовали болельщиков. Завтра уже готовимся дальше», — сказал Василенко на пресс-конференции.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Воронежцы набрали 64 очка в 32 матчах. Отрыв от занимающей второе место «Родины» составляет два очка. «Енисей» с 46 очками располагается на седьмой строчке.

