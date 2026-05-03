Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Гаранин высказался о поражении от «Ахмата» в первом матче на своём посту

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин высказался после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:2). Игра стала дебютной для специалиста на своём посту.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Садулаев – 55'     2:0 Касинтура – 60'    

«Мы сейчас не в той ситуации, чтобы болтать — нужно зубами вгрызаться в оставшиеся игры и постараться решить задачу, которая перед нами стоит.

Тяжёлая, интересная игра. Мы понимали уровень соперника, его атакующих игроков. Очень много внимания уделяли переходным фазам, когда теряем мяч, учитывая, ещё раз повторюсь, сильную атаку соперника.

К сожалению, второй гол, наверное, нас… Не скажу, что прибил — слово дурацкое. Мы всё равно пытались отыграться до конца. Но, безусловно, уже при счёте 0:2 было гораздо сложнее, — сказал Гаранин в эфире «Матч ТВ».

После 28 туров чемпионата России грозненский клуб набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Нижегородская команда заработала 22 очка и располагается на предпоследней, 15-й строчке.

