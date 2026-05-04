Тренер «Факела» Василенко ответил на вопрос о преодолении кризиса

Тренер «Факела» Василенко ответил на вопрос о преодолении кризиса
Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о последних результатах команды после матча 32-го тура Лиги Pari с красноярским «Енисеем». Игра прошла вчера, 3 мая, и завершилась победой воронежского клуба со счётом 2:0. Эта победа стала для «Факела» первой в последних пяти матчах.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Тодорович – 74'     2:0 Пуси – 90+2'    
Удаления: Гиоргобиани – 85' / нет

— «Факел» преодолел кризис, который у него возник на протяжении нескольких туров? Можно сказать, что «Факел» прошёл этот непростой этап?
— Ну, мы одержали победу, ребята сегодня и в предыдущей игре выглядели с характером, скажем так. То есть понятно, что та история, о которой я говорил до этого, смазанная весна — никому не нравится, парням тоже. Но вот за счёт характера сделали такой шаг, хотели бы раньше без осечек, но как есть. Всё, что было до сегодняшнего дня, это уже история. Самое главное, что сегодня выиграли, выиграли очень качественно, — сказал Василенко на пресс-конференции.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Воронежцы набрали 64 очка в 32 матчах. Отрыв от занимающей второе место «Родины» составляет два очка. «Енисей» с 46 очками располагается на седьмой строчке.

Лютая борьба за выход в РПЛ. Полные расклады для «Факела», «Родины» и «Урала»
