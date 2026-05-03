Результаты матчей 32-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 3 мая, завершился 32-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 32-го тура Бундеслиги:

2 мая, суббота:

«Вердер» — «Аугсбург» — 1:3;

«Айнтрахт» — «Гамбург» — 1:2;

«Хоффенхайм» — «Штутгарт» — 3:3;

«Бавария» — «Хайденхайм» — 3:3;

«Унион» — «Кёльн» — 2:2;

«Байер» — «РБ Лейпциг» — 4:1.

3 мая, воскресенье:

«Санкт-Паули» — «Майнц» — 1:2;

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд — 1:0;

«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:1.

Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», на данный момент у команды 83 очка. На втором месте с 67 очками располагается дортмундская «Боруссия», а топ-3 с 62 очками замыкает «РБ Лейпциг».