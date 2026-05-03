Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 32-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В воскресенье, 3 мая, завершился 32-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 32-го тура Бундеслиги:

2 мая, суббота:

«Вердер» — «Аугсбург» — 1:3;
«Айнтрахт» — «Гамбург» — 1:2;
«Хоффенхайм» — «Штутгарт» — 3:3;
«Бавария» — «Хайденхайм» — 3:3;
«Унион» — «Кёльн» — 2:2;
«Байер» — «РБ Лейпциг» — 4:1.

3 мая, воскресенье:

«Санкт-Паули» — «Майнц» — 1:2;
«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд — 1:0;
«Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:1.

Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», на данный момент у команды 83 очка. На втором месте с 67 очками располагается дортмундская «Боруссия», а топ-3 с 62 очками замыкает «РБ Лейпциг».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
