Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 3 мая 2026, счёт 1:2, 35-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» покинул зону вылета из АПЛ, обыграв «Астон Виллу» в 35-м туре
Комментарии

Завершён матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда из Лондона. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Галлахер – 12'     0:2 Ришарлисон – 25'     1:2 Буэндия – 90+6'    

Конор Галлахер на 12-й минуте открыл счёт и вывел лондонцев вперёд. Ришарлисон на 25-й минуте удвоил преимущество команды. На 90+6-й минуте за «вилланов» забил Эмилиано Буэндия.

После этой игры «Астон Вилла» с 58 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 37 очками находится на 17-м месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Как топ-клубы вылетали из высших лиг. 10 антипримеров для «Тоттенхэма»
Как топ-клубы вылетали из высших лиг. 10 антипримеров для «Тоттенхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android