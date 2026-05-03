«Тоттенхэм Хотспур» покинул зону вылета из АПЛ, обыграв «Астон Виллу» в 35-м туре

Завершён матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда из Лондона. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

Конор Галлахер на 12-й минуте открыл счёт и вывел лондонцев вперёд. Ришарлисон на 25-й минуте удвоил преимущество команды. На 90+6-й минуте за «вилланов» забил Эмилиано Буэндия.

После этой игры «Астон Вилла» с 58 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 37 очками находится на 17-м месте.